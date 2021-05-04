|Event:
|Severe Thunderstorm Watch
|Alert:
|SEVERE THUNDERSTORM WATCH 148 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ANNE ARUNDEL BALTIMORE CALVERT CARROLL CECIL CHARLES FREDERICK HARFORD HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES ST. MARYS WASHINGTON MARYLAND INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BALTIMORE CITY
|Instructions:
|Target Area:
|Anne Arundel
Baltimore
Baltimore City
Calvert
Carroll
Cecil
Charles
Frederick
Harford
Howard
Montgomery
Prince Georges
St. Marys
Washington