The following students were recognized as candidates for associate degrees, certificates, or letters of recognition at the College of Southern Maryland’s (CSM) 62nd Spring Commencement ceremony Friday, May 14, 2021, during a virtual celebration and watch party on CSM’s Facebook page.

Abell

Shandi Ringley

Accokeek

James Finger

Shannon Hartfield

Emma Hollyfield

Lynette Johnson

Cristovao Mitombe

Tara Mundy

Abdul Al-Warith Rahman

Avenue

Andre Martin

Bel Alton

Austin Dalton

Belair

Destiny Garrett

Bowie

Aicha Sarr

Brandywine

Adrianna Armstrong

Thania Martinez-Ochoa

Amond Mukanos

Emily Murphy

Sydney Simpson

Bryans Road

Steven Graham

Alec Quinto

Troya Williams

Bryantown

Elizabeth Campbell

Marjorie Owens

California

Jessica Boteler

Ansleigh Bryer

Justin Carter

Erin Cline

Hannah Davis

Charlene English

Satoko Griffith

Nichole Hutson

Kathleen Martin

Makayla Mikesell

Taylor Osvatics

Jameaira Petty

Emma Roper

Connor Vickers

Callaway

Joanne Brooks

Chaptico

Brian Beavan

Charlotte Hall

Iyadunni Adegboye

Rachael Baker

Danielle Bowles

Gabrielle Coltrane

Jonathan Palmer

Mikayla Perry

Rebecca Smith

Elizabeth Weiss

Jenee’ Williams

Olivia Wright

Chesapeake Beach

Shannon Albright

Natalie Beers

Christian Boteler

Brandi Bush

Beverly Harrington

Nicole Johnson

Keira Strickland

Janae Sullivan

Lindsey Thompson

Clements

Morgan Ostrowski

Kelly Quade

Steven Schulz

Clinton

Anita Daniels

Jaden Stonework

Dunkirk

Josiah Cochran

Kaitlyn Culbert

Melissa Donnelly

Ashley Gallo

Ashley Harris

Fort Washington

Noelle Cullison

Marvin Hernandez

Courtney Williams

Great Mills

Megan Burton

Hunter Devito

Hannah Devito

Holly Hardesty

Harve de Grace

Joshua Carnahan

Hollywood

Erica Abdelaziz

Renee Ashe

Brittany Bender

Alyssa Billings

Tabor Burkhardt

Kaitlyn Curtis

Morgan Guy

Nicholas Irons

Samantha Kestler

Tyler Ledman

Jeffrey Matzdorf

Ryan Morgan

Kelcee Oliver

Emily Pipkin

Casey Powell

Joshua Riggs

Sarah Rooney

Grace Russell

Oxana Schroeder

Emily Whetstone

Hughesville

Aubre Bitzer

Kierra Butler

Rhea Clark

Tamara Contee

Emily Franklin

Alaina Galope

Mamie Goree

Julia Plater

George Southworth

Michael Troiano

Huntingtown

Margaret Boley

Shania Bracey

Casper Bradbury

Michael Cash

Emma Christensen

Devon Dorsey

Jacob Ellwood

Esther Victoria Eve

Torin Gurbuz

Carl Kilmer

Jack Kilmer

Hunter King

Connor Kretzing

Brooke Lawson

Justin Miller

Autumn Norvell

Josephine Orie

Shawn Park

Hope Rhoads

Samuel Schug

Sarah Shoemaker

Sara Smith

Spencer Stogdale

Caitlin Straughan

Hannah Swank

John Todd

Bailey White

Heather Wiley

Anya Woznick

Indian Head

Akouvi Amouzou

Richard Lawrence Downey

Sharita Ford

Katelyn Gross

Darnell Holman

Alannah Milstead

Lauren Proctor

Barry Underwood

La Plata

Zoe Amowitz

Rachel Baker

Patrick Balaban

Nicole Buccelli

Alexander Chung

Abigail Clements

Ibtehaj Dahabreh

Adrain Daniel

Nakayla Douglas

Matthew Gaines

Alexis Gayon

Daniel Hines

Kelsey Kluh

Marian Marteja

Taylor Miller

Samantha Neel

Jeana Papagno

Emily Perillo

John Reese

Maisah Sesay-Dixon

Lauren Winkler

David Hicks

Isabella Velasco

Leonardtown

Ryan Ahern

Rebecca Banker

Jackson Bennett

Lauren Black

Samantha Boles

Colette Collins

Jordan Dunn

Lauren Edwards

Christopher Frankewicz

Nicole Geiger

Erica Greenfield

Emily Hanson

Hannah Hanson

Katie Koerper

Alexander Landavazo

Jaclyn Pryor

Allison Ridgell

Hailey Springer

Brianna Whites

Allison Willenborg

Kristine Williams

Brian Lonkert

Lexington Park

Rachell Amaoui

Xyrenne Bautista

Shawn Beall

Ashley Berry

Tiffany Biscoe

Shatoya Bryan

Dejah Carr

Josh Fletcher

William Fouch

Aric Gebhardt

Alexandra Gehers

Soleil Glee

Janae Harris

Holly Hilton

Christina Howard

Dani Krinsky

Megan Labrack

Elisabeth Lyautey

Yaritza Markezich

Macy McCombs

Rhey Mesowski

Hannah Mumbert

Maria Pagan

Jacob Paniagua

Tyler Perry

Megan Peterson

Christina Plater

Emily Rodriguez

Donna Schodroski

Melinda Stevens

Clifford Toledo

Lothian

Jennifer Kerr

Loveville

Macy Delahay

Lusby

Sarah Ainger

Emma Anderson

Mikaela Badeaux-Hamm

Hailey Baer

Raj Bhalla

Emily Blasy

Andrew Brown

Jenna Courville

Marysue Garren

Jessica Hammett

Austin Herbert

Julia Jacoby

Carolyn Jones-Slappy

Whitney Lewis

MacKenzi Moran

Shayla Mundey

Erica Rawlings

Christianna Rengert

Michaela Richardson

Megan Sarikaya

Danielle Sikorski

Stacey Warner

Ayanna Wood

Jeda Yurko

Gavin Yurko

Mechanicsville

Jessica Andes

Jordan Berkut

Nicholas Brady

Caleb Buchanan

Shannon Burke

Brooke Clemencia

Joshua Copsey

Emily Cusic

Zachary Donahue

Christiana Elford

Lynzie Farr

Haley Frankel

Devyn Gass

Stacey Green

Derek Hatton

Felicity Jordan

Arabelle Kemp

Joseph Kemp

Dorothea Knight

Nalajze Lewis

Leah Long

Sydney McGurk

Brandi Mick

Brittany Moore

Kyle Morgan

Kyle Murphy

Alyssa Murphy

Kellie Murphy

Ashley Nelson

Jennifer Oliver

Tessa Pilkerton

Emilie Rice

Chelsea Richardson

Charity Ryan

Bria Smith

Shianah Suite

Michael Surface

Summer Taylor

Amanda Ullman

Jessica Van Patten

Madison Walter

McKenzie Wood

Nanjemoy

Lisa Elder

Ashley McGuigan

Caitlyn Miller

Haley Shields

Macie Shumpert

Newburg

Amy Dorough

Alayna Harrell

Melany Saunders

North Beach

Patrick Bissell

Allison Zollars-Teitelbaum

Owings

Maura Baker

Morgan Benko

Amy King

Michael Salvagni

Jessica Terrill

Oxon Hill

David Balagizi

Ivan Lopez

Patuxent River

Myla Davis

Brianah Willis

Pomfret

Diana Karimi

Lauren Richardson

Port Republic

Lauren Britt

Ann Kempster

Ashley MacKall

Cara Poole

Kailah Savoy

Port Tobacco

Emily Portner

Julie Williams

Prince Frederick

Brittany Blackistone

Tierra Boyd

Thomas Burton

Ruben Hernandez

Sandra Kleist

Mark Long

Morgan Maldonado

Nathan Maldonado-Munoz

Joy Marsiglia

Lauren McCammon

Andrew Miller

Chris Parker

Dhyan Patel

Kaci Ranly

Rodnet Sewell

Victoria Simmons

Ashley Smith

Jessica Taylor

Haley Withers

Ridge

John Gatton

Saint Leonard

Kacie Chaffee

Nicole Daniels

Nicholas Demme

Garrett Kane

Kristi Kelly

Kurvonna Titus

St. Leonard

Ariel Kilbourne

Diane Baker

Antoinette Ortenzo

Sunderland

Grantley Bourne

Kennedy Paton

Swan Point

Jack Koch

Takoma Park

Lesbia Calderon-Moroy

Tall Timbers

Alec Arnbrister

Matthew Bailey

Madalyn Fagan

Rowan Wright

Valley Lee

John Caulder

Jenna Tippett

Waldorf

Sarina Alston

Kailyn Alton

Heru Ashford

Ndep Ebha Noella Assam

Tykeda Ayers

Aakil Bacchus

Titilola Batson

Ana Benitez

Sandra Brennan

Kayla Britt

Chrissiah Bromfield

Jalen Brooks

Leomie Brown

Amaya Butler

Jan Carlos

Melissa Coker

Ashley Cole

Jesse Cunningham

Anais Cunningham

Toni Daskievige

Brian Davis

Samantha Degen

Netsanet Deribe

Simone Dixon

Karsyn Dodson

Danielle Dowz

Brittanie Durham

Ashley Elao

Souad El-Farra

Amanda Escobar

Desideria Finneyfrock

Le’son Fleet

Alvina Freeman

Malika Gaines

Sarah Golba

Nia Goss

Ernest Grant

Cheyann Green

Karen Gross

Asad Sohail Gundra

Darius Hamilton

Christopher Harris

Melinda Harvey

Trinette Herring

Katrina Hicks

Cornelius John Hightower III

Nakia Hines

Ethan Hubbard

Brianna Inoa

Markita Jackson

Divina Jaluag

Brandon James

Breanna Jeffries

Daniel Jones

Kennedy Jones

Matthew Lilley

Alycce Long

Andrei Maderazo

Briana Madigan

Kelly McGeady

Jayda McLeod

Charissa Kay Melchor

Reyna Molina

Lawrence Mortimer

Kaylee Murphy

Donya Muse

Gabriela Ochoa

Mary O’Grady

Madison Palma

Nishil Patel

John Pearce

Andrew Phang

Gezana Polk

Timothy Proctor

Tamea Proctor

Daijoun Pryor

Troy Queen

Farhat Qureshi

Tony Rayo

Erica Mae Rigoroso

Domonique Rinaldi

Trina Roney

Kimberly Rosenfield

Karen Ross

Dianna Russo

Monnika Salmon

Crystal Scott

Annalise Smith

Roberta Trawick

Ashley-Phoenix Tyson

George Vann

Alexandra Walker

Skylar Ward

Mariah White

Aliyah Wingo

Miranda Woodey

John Wright

Welcome

Alexander Lohmann

Alyson Roberts

White Plains

Desteny Anarado-Harley

William Christian

Grayson Deeb

Tia Dorsey

Ian Kerns

Tyshailah Mack

Deja Merai

Kurt Miller

Eve Mondenge

Kyle Swann

Natasha Tesi

Dereck Williams

Out of state

Alexandria, Virginia

Menda Ramaphoko

King George, Virginia

John Burgess

Knoxville, Tennessee

Brendan Smith

Salem, Wisconsin

Michelle Sweet

Spokane, Washington

Darnell Darden

Washington, D.C.

Rachel Hankinson

