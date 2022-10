2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 01-001 CALVERTON ELEMENTARY SCHOOL 3400 BELTSVILLE RD BELTSVILLE MD 20705 01-002 BELTSVILLE COMMUNITY CENTER 3900 SELLMAN RD BELTSVILLE MD 20705 01-003 HIGH POINT HIGH SCHOOL 3601 POWDER MILL RD BELTSVILLE MD 20705 01-004 M L KING JR MIDDLE SCHOOL 4545 AMMENDALE RD BELTSVILLE MD 20705 01-005 BELTSVILLE ACADEMY 4300 WICOMICO AVE BELTSVILLE MD 20705 01-006 VANSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 6813 AMMENDALE RD BELTSVILLE MD 20705 01-007 RIDERWOOD RETIREMENT VILLAGE 3140 GRACEFIELD RD SILVER SPRING MD 20904 01-008 COLLEGE PARK CHURCH OF THE NAZARENE 9704 RHODE ISLAND AVE COLLEGE PARK MD 20740 02-001 BLADENSBURG ELEM SCH – MPR 4915 ANNAPOLIS RD BLADENSBURG MD 20710 02-002 COLMAR MANOR TOWN HALL/COMMUNITY CTR 3701 LAWRENCE ST COLMAR MANOR MD 20722 02-003 GLADYS NOON SPELLMAN ELEM SCH – GYM 3324 64TH AVE CHEVERLY MD 20785 02-004 LANDOVER HILLS TOWN HALL 6904 TAYLOR ST LANDOVER HILLS MD 20784 02-005 02-011 ROGERS HEIGHTS ELEM SCH – MPR 4301 58TH AVE BLADENSBURG MD 20710 02-006 BEACON HEIGHTS ELEM SCH 6929 FURMAN PKY RIVERDALE MD 20737 02-007 18-012 JUDITH P HOYER EARLY CHILD CTR – GYM 2300 BELLEVIEW AVENUE CHEVERLY MD 20785 02-008 BLADENSBURG COMMUNITY CENTER 4500 57TH AVENUE BLADENSBURG MD 20710 02-009 COOPER LANE ELEM SCH – MPR 3817 COOPER LA LANDOVER HILLS MD 20784 02-010 WEST LANHAM HILLS RECREATION CENTER 7700 DECATUR RD LANDOVER HILLS MD 20784 03-001 UNION UNITED METHODIST CHURCH 14418 OLD MARLBORO PIKE UPPER MARLBORO MD 20772 03-002 03-008 PATUXENT COMMUNITY CENTER 4410 BISHOPMILL DR UPPER MARLBORO MD 20772 03-003 ST MARY OF THE ASSUMPTION SCHOOL 4610 LARGO RD UPPER MARLBORO MD 20772 03-004 PERRYWOOD ELEMENTARY SCHOOL 501 WATKINS PARK DR UPPER MARLBORO MD 20774 03-005 UPPER MARLBORO COMMUNITY CENTER 5400 MARLBORO RACE TRACK ROAD UPPER MARLBORO MD 20772 03-006 07-012 FIRST BAPTIST CHURCH OF GLENARDEN 600 WATKINS PARK DR UPPER MARLBORO MD 20774 03-007 BARACK OBAMA ELEMENTARY SCHOOL 12700 BROOKE LN UPPER MARLBORO MD 20772 04-001 04-002, 15-004 FREDERICK DOUGLASS HIGH SCHOOL 8000 CROOM RD UPPER MARLBORO MD 20772 05-001 05-013 ACCOKEEK ACADEMY 14400 BERRY RD ACCOKEEK MD 20607 05-002 HARMONY HALL REGIONAL CENTER 10701 LIVINGSTON RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-003 FRIENDLY HIGH SCHOOL – MPR/CAF 10000 ALLENTOWN RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-004 FRIENDLY HIGH SCHOOL – RM 113 10000 ALLENTOWN RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-005 POTOMAC LANDING ELEM SCH 12500 FORT WASHINGTON RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-006 TAYAC ELEM SCH – M/P RM 8600 ALLENTOWN RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-007 BREATH OF LIFE SDA CHURCH 11310 FORT WASHINGTON RD FORT WASHINGTON MD 20744 2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 05-008 05-014 ACCOKEEK PUBLIC LIBRARY 15773 LIVINGSTON RD ACCOKEEK MD 20607 05-009 FT WASH FOREST ELEM SCH – MEDIA CTR 1300 FILLMORE RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-010 FT WASH FOREST ELEM SCH – M/P RM 1300 FILLMORE RD FORT WASHINGTON MD 20744 05-011 POTOMAC KNOLLS COMMUNITY CTR 1101 ARAGONA BOULEVARD FORT WASHINGTON MD 20744 05-012 FAITH UNITED METHODIST CHURCH 15769 LIVINGSTON RD ACCOKEEK MD 20607 06-001 BISHOP MCNAMARA HIGH SCHOOL – CAF 68OO MARLBORO PIKE FORESTVILLE MD 20747 06-002 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCH – GYM 4909 BRINKLEY RD TEMPLE HILLS MD 20748 06-003 JOHN EAGER HOWARD ELEM SCH 4400 SHELL ST CAPITOL HEIGHTS MD 20743 06-004 WILLIAM BEANES ELEM SCH 5108 DIANNA DR SUITLAND MD 20746 06-005 DISTRICT HEIGHTS ELEM SCH 2200 COUNTY RD DISTRICT HEIGHTS MD 20747 06-006 SUITLAND HIGH SCHOOL 5200 SILVER HILL RD FORESTVILLE MD 20747 06-007 SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL 6311 RANDOLPH RD SUITLAND MD 20746 06-008 GREEN VALLEY ACADEMY 2215 CHADWICK ST TEMPLE HILLS MD 20748 06-009 06-024, 06-030 BENJAMIN STODDERT MIDDLE SCH 2501 OLSON ST TEMPLE HILLS MD 20748 06-010 06-031 DREW-FREEMAN MIDDLE @ FORESTVILLE HIGH 7001 BELTZ DR FORESTVILLE MD 20747 06-011 CITY OF DISTRICT HEIGHTS YOUTH SERVICES BUREAU 6421 ATWOOD ST DISTRICT HEIGHTS MD 20747 06-012 OVERLOOK ELEMENTARY SCHOOL 3298 CURTIS DR TEMPLE HILLS MD 20748 06-013 PGCPS BLDG 4815 DALTON ST TEMPLE HILLS MD 20748 06-014 06-029 TEMPLE HILLS COMMUNITY CENTER 5300 TEMPLE HILL ROAD TEMPLE HILLS MD 20748 06-015 EDGAR ALLAN POE ALT. ELEM SCH 2001 SHADYSIDE AVE SUITLAND MD 20746 06-016 SPAULDINGS BRANCH LIBRARY 5811 OLD SILVER HILL RD DISTRICT HEIGHTS MD 20747 06-017 JESSIE B. MASON SCHOOL 2720 IVERSON ST TEMPLE HILLS MD 20748 06-018 06-028 PRINCETON ELEMENTARY SCHOOL 6101 BAXTER DR SUITLAND MD 20746 06-019 CONCORD ELEMENTARY SCHOOL 2004 CONCORD LA DISTRICT HEIGHTS MD 20747 06-020 06-025 JOHN H BAYNE ELEM SCH 7010 WALKER MILL RD CAPITOL HEIGHTS MD 20743 06-021 ST. BERNADINE’S CHURCH – SIENA HALL 2400 BROOKS DRIVE SUITLAND MD 20746 06-022 ANDREW JACKSON ACADEMY 3500 REGENCY PKY FORESTVILLE MD 20747 06-023 06-032 NORTH FORESTVILLE ELEM SCH 2311 RITCHIE RD FORESTVILLE MD 20747 06-026 MARLOW HEIGHTS COMMUNITY CENTER 2800 ST. CLAIR DR TEMPLE HILLS MD 20748 06-027 BENJAMIN D. GWYNN PARK MIDDLE SCHOOL 8000 DYSON RD BRANDYWINE MD 20613 11-002 11-006 MATTAPONI ELEMENTARY SCHOOL 11701 DULEY STATION RD UPPER MARLBORO MD 20772 11-003 11-007 ROSARYVILLE ELEMENTARY SCHOOL 9925 ROSARYVILLE RD UPPER MARLBORO MD 20772 11-004 11-008 BRANDYWINE ELEMENTARY SCHOOL 14101 BRANDYWINE RD BRANDYWINE MD 20613 11-005 TANGLEWOOD SCHOOL 8333 WOODYARD RD CLINTON MD 20735 12-001 JOHN HANSON MONTESSORI SCHOOL 6360 OXON HILL RD OXON HILL MD 20745 12-002 FOREST HEIGHTS ELEM SCH 200 TALBERT DR OXON HILL MD 20745 12-003 HILLCREST HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL 4305 22ND PL TEMPLE HILLS MD 20748 12-004 VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL 5500 DANBY AVE OXON HILL MD 20745 12-005 FORT FOOTE BAPTIST CHURCH 8310 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-006 POTOMAC HIGH SCHOOL – GYM 5211 BOYDELL AVE OXON HILL MD 20745 12-007 SAMUEL CHASE ELEM SCH 5700 FISHER RD TEMPLE HILLS MD 20748 12-008 APPLE GROVE ELEMENTARY SCHOOL 7400 BELLEFIELD AVE FORT WASHINGTON MD 20744 12-009 GLASSMANOR COMMUNITY CENTER 1101 MARCY AVE OXON HILL MD 20745 12-010 OXON HILL MIDDLE SCHOOL – MPR 9570 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-011 OXON HILL ELEMENTARY SCHOOL 7701 LIVINGSTON RD OXON HILL MD 20745 12-012 OXON HILL HIGH SCHOOL 6701 LEYTE DR OXON HILL MD 20745 12-013 MAYA ANGELOU FRENCH IMMERSION 2000 CALLAWAY ST HILLCREST HEIGHTS MD 20748 12-014 INDIAN QUEEN ELEM SCH 9551 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-015 CROSSLAND HIGH SCHOOL 6901 TEMPLE HILL RD TEMPLE HILLS MD 20748 12-016 J. FRANK DENT ELEMENTARY SCHOOL 2700 CORNING AVE FORT WASHINGTON MD 20744 12-017 ALLENWOOD ELEMENTARY SCHOOL 6300 HARLEY LA TEMPLE HILLS MD 20748 HARRISON ELEM SCH 13200 LARCHDALE RD LAUREL MD 20708 10-007 MONTPELIER ELEMENTARY SCHOOL 9200 MUIRKIRK RD LAUREL MD 20708 10-008 DEERFIELD RUN ELEM SCHOOL – GYM 13000 LAUREL-BOWIE RD LAUREL MD 20708 10-009 OAKLANDS ELEMENTARY SCHOOL 13710 LAUREL-BOWIE RD LAUREL MD 20708 10-010 THE TABERNACLE OF LAUREL MD – GYM 11601 SOUTH LAUREL DR LAUREL MD 20708 10-011 THE TABERNACLE OF LAUREL MD- MIRACLE CENTER 11601 SOUTH LAUREL DR LAUREL MD 20708 10-012 ROBERT J. DIPIETRO COMMUNITY CENTER 7901 CYPRESS ST LAUREL MD 20707 10-013 LAUREL – BELTSVILLE SENIOR CENTER 7120 CONTEE RD LAUREL MD 20707 10-014 DEERFIELD RUN ELEM SCH – CAF 13000 LAUREL BOWIE RD LAUREL MD 20708 11-001 GWYNN PARK MIDDLE SCHOOL 8000 DYSON RD BRANDYWINE MD 20613 11-002 11-006 MATTAPONI ELEMENTARY SCHOOL 11701 DULEY STATION RD UPPER MARLBORO MD 20772 11-003 11-007 ROSARYVILLE ELEMENTARY SCHOOL 9925 ROSARYVILLE RD UPPER MARLBORO MD 20772 11-004 11-008 BRANDYWINE ELEMENTARY SCHOOL 14101 BRANDYWINE RD BRANDYWINE MD 20613 11-005 TANGLEWOOD SCHOOL 8333 WOODYARD RD CLINTON MD 20735 12-001 JOHN HANSON MONTESSORI SCHOOL 6360 OXON HILL RD OXON HILL MD 20745 12-002 FOREST HEIGHTS ELEM SCH 200 TALBERT DR OXON HILL MD 20745 12-003 HILLCREST HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL 4305 22ND PL TEMPLE HILLS MD 20748 12-004 VALLEY VIEW ELEMENTARY SCHOOL 5500 DANBY AVE OXON HILL MD 20745 12-005 FORT FOOTE BAPTIST CHURCH 8310 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-006 POTOMAC HIGH SCHOOL – GYM 5211 BOYDELL AVE OXON HILL MD 20745 12-007 SAMUEL CHASE ELEM SCH 5700 FISHER RD TEMPLE HILLS MD 20748 12-008 APPLE GROVE ELEMENTARY SCHOOL 7400 BELLEFIELD AVE FORT WASHINGTON MD 20744 12-009 GLASSMANOR COMMUNITY CENTER 1101 MARCY AVE OXON HILL MD 20745 12-010 OXON HILL MIDDLE SCHOOL – MPR 9570 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-011 OXON HILL ELEMENTARY SCHOOL 7701 LIVINGSTON RD OXON HILL MD 20745 12-012 OXON HILL HIGH SCHOOL 6701 LEYTE DR OXON HILL MD 20745 12-013 MAYA ANGELOU FRENCH IMMERSION 2000 CALLAWAY ST HILLCREST HEIGHTS MD 20748 12-014 INDIAN QUEEN ELEM SCH 9551 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 12-015 CROSSLAND HIGH SCHOOL 6901 TEMPLE HILL RD TEMPLE HILLS MD 20748 12-016 J. FRANK DENT ELEMENTARY SCHOOL 2700 CORNING AVE FORT WASHINGTON MD 20744 12-017 ALLENWOOD ELEMENTARY SCHOOL 6300 HARLEY LA TEMPLE HILLS MD 20748 2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 12-018 BARNABY MANOR ELEMENTARY SCHOOL 2411 OWENS RD OXON HILL MD 20745 12-019 OXON HILL MIDDLE SCHOOL – GYM 9570 FORT FOOTE RD FORT WASHINGTON MD 20744 13-001 KENMOOR MIDDLE SCHOOL 2500 KENMOOR DRIVE LANDOVER MD 20785 13-002 KENTLAND COMMUNITY CENTER 2413 PINEBROOK AVE LANDOVER MD 20785 13-003 J R COUSINS JR MEMORIAL CTR 8600 GLENARDEN PKY GLENARDEN MD 20706 13-004 KETTERING ELEMENTARY SCHOOL 11000 LAYTON ST UPPER MARLBORO MD 20774 13-005 CHARLES H. FLOWERS HIGH SCH – MPR 10001 ARDWICK ARDMORE RD UPPER MARLBORO MD 20774 13-006 LARGO HIGH SCHOOL 505 LARGO RD UPPER MARLBORO MD 20774 13-007 13-026 WILLIAM PACA ELEM SCH – MPR 7801 SHERIFF RD LANDOVER MD 20785 13-008 13-019, 13-022, 13-027, 13-028 EXCEL ACADEMY – MPR 7910 SCOTT RD LANDOVER MD 20785 13-009 13-029 ARROWHEAD ELEMENTARY SCHOOL – GYM 2300 SANSBURY ROAD UPPER MARLBORO MD 20772 13-010 13-030, 13-031 PHYLLIS E WILLIAMS ELEM SCH 9601 PRINCE PL UPPER MARLBORO MD 20774 13-011 13-032 KETTERING MIDDLE SCHOOL 65 HERRINGTON DR UPPER MARLBORO MD 20774 13-012 ERNEST EVERETT JUST MIDDLE SCH 1300 CAMPUS WAY NORTH MITCHELLVILLE MD 20721 13-013 KETTERING MIDDLE SCHOOL – CAFETERIA 65 HERRINGTON DR UPPER MARLBORO MD 20774 13-014 13-033 CHARLES H. FLOWERS HIGH SCHOOL – CAF 10001 ARDWICK ARDMORE RD UPPER MARLBORO MD 20774 13-015 13-034 KINGSFORD ELEM SCH – MPR 1401 ENTERPRISE RD MITCHELLVILLE MD 20721 13-016 JUDITH P. HOYER MONTESSORI AT OAKCREST 929 HILL RD LANDOVER MD 20785 13-017 COLUMBIA PARK ELEM SCH – GYM 1901 KENT VILLAGE DR LANDOVER MD 20785 13-018 13-035 COLUMBIA PARK ELEM SCH – CAF 1901 KENT VILLAGE DRIVE LANDOVER MD 20785 13-020 FIRST BAPTIST CHURCH MINISTRY CTR 3600 BRIGHTSEAT ROAD LANDOVER MD 20785 13-021 JAMES MCHENRY ELEMENTARY SCHOOL 8909 MCHENRY LANE LANHAM MD 20706 13-023 13-036 LAKE ARBOR ELEMENTARY SCHOOL 10205 LAKE ARBOR WAY MITCHELLVILLE MD 20721 13-024 LAKE ARBOR COMMUNITY CENTER 10100 LAKE ARBOR WAY MITCHELLVILLE MD 20721 13-025 18-003 CEDAR HEIGHTS COMMUNITY CENTER 1200 GLEN WILLOW DR CAPITOL HEIGHTS MD 20743 14-001 14-018, 14-019, 14-020 HIGH BRIDGE ELEMENTARY SCHOOL 7011 HIGH BRIDGE RD BOWIE MD 20720 14-002 14-021 DUVAL HIGH SCHOOL 9880 GOOD LUCK RD LANHAM MD 20706 14-003 14-022 BOWIE HIGH SCHOOL 15200 ANNAPOLIS RD BOWIE MD 20715 14-004 SAMUEL OGLE MIDDLE SCHOOL 4111 CHELMONT LA BOWIE MD 20715 14-005 ROCKLEDGE ELEMENTARY SCHOOL 7701 LAUREL-BOWIE RD BOWIE MD 20715 14-006 YORKTOWN ELEMENTARY SCHOOL 7301 RACE TRACK RD BOWIE MD 20715 14-007 GLENN DALE VOL FIRE DEPT 11900 GLENN DALE BLVD GLENN DALE MD 20769 2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 14-008 ROBERT GODDARD MONTESSORI SCH 9850 GOOD LUCK RD SEABROOK MD 20706 14-009 14-011, 14-014, 14-023 BOWIE STATE UNIVERSITY-MCKELDIN GYM 14000 JERICHO PARK RD BOWIE MD 20715 14-010 14-024 WEST BOWIE VILLAGE HALL 13711 ANNAPOLIS RD SUITE 103 BOWIE MD 20720 14-012 14-017, 14-025, 20-017 GLENN DALE COMMUNITY CENTER 11901 GLENN DALE BLVD GLENN DALE MD 20769 14-013 14-016 HUNTINGTON COMMUNITY CENTER 13022 8TH STREET BOWIE MD 20720 15-001 MARLTON ELEMENTARY SCHOOL 8506 OLD COLONY DR SOUTH UPPER MARLBORO MD 20772 15-002 15-007 ARROWHEAD ELEM SCH – M/P RM 2300 SANSBURY RD UPPER MARLBORO MD 20772 15-003 JAMES MADISON MIDDLE SCHOOL 7300 WOODYARD RD UPPER MARLBORO MD 20772 15-005 DR. HENRY A. WISE, JR. HIGH SCH 12650 BROOKE LA UPPER MARLBORO MD 20772 15-006 15-008 MELWOOD CHURCH OF THE NAZARENE 6906 WOODYARD RD UPPER MARLBORO MD 20772 16-001 EDMONSTON MUNICIPAL BUILDING 5005 52ND AVE EDMONSTON MD 20781 16-002 HYATTSVILLE MUNICIPAL BLDG – MPR 4310 GALLATIN ST HYATTSVILLE MD 20781 16-003 HYATTSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 5311 43RD AVE HYATTSVILLE MD 20781 16-004 NICHOLAS OREM MIDDLE SCHOOL 6100 EDITORS PARK DR HYATTSVILLE MD 20782 16-005 EDMONSTON REC CENTER 5100 TANGLEWOOD DR HYATTSVILLE MD 20781 17-001 MOUNT RAINIER ELEM SCH 4011 32ND ST MOUNT RAINIER MD 20712 17-002 BRENTWOOD TOWN HALL – WOHLFARTH BLDG 4300 39TH PL BRENTWOOD MD 20722 17-003 LANGLEY PARK MCCORMICK ELEM SCH 8201 15TH AVE HYATTSVILLE MD 20783 17-004 THOMAS S STONE ELEM SCH 4500 34TH ST MOUNT RAINIER MD 20712 17-005 17-013, 17-016, 17-019 CAROLE HIGHLANDS ELEM SCH 1610 HANNON ST TAKOMA PARK MD 20912 17-006 CESAR CHAVEZ ELEM SCH 6609 RIGGS RD HYATTSVILLE MD 20782 17-007 ROLLINGCREST CHILLUM COMM CTR 6120 SARGENT RD HYATTSVILLE MD 20782 17-008 17-017 NORTHWESTERN HIGH SCHOOL 7000 ADELPHI ROAD HYATTSVILLE MD 20782 17-009 MARY HARRIS MOTHER JONES ELEM SCHOOL 2405 TECUMSEH ST ADELPHI MD 20783 17-010 LEWISDALE ELEMENTARY SCHOOL 2400 BANNING PL HYATTSVILLE MD 20783 17-011 RIDGECREST ELEMENTARY SCHOOL 6120 RIGGS RD HYATTSVILLE MD 20783 17-012 17-018 MARY HARRIS MOTHER JONES ELEM SCHOOL – LIBRARY 2405 TECUMSEH ST ADELPHI MD 20783 17-014 17-015, 17-020 THE WORD OF GOD BAPTIST CHURCH 6513 QUEENS CHAPEL RD HYATTSVILLE MD 20782 18-001 CAPITOL HEIGHTS ELEM SCH 601 SUFFOLK AVE CAPITOL HEIGHTS MD 20743 18-002 18-015, 18-018 SEAT PLEASANT ELEM SCH 6411 G STREET SEAT PLEASANT MD 20743 18-004 FRANCIS SCOTT KEY ELEM SCHOOL 2301 SCOTT KEY DR DISTRICT HEIGHTS MD 20747 18-005 ROBERT R GRAY ELEM SCH – MPR 4949 ADDISON RD CAPITOL HEIGHTS MD 20743 2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 18-006 SOLID ROCK FULL GOSPEL BAPTIST CHURCH 7711 WALKER MILL DR CAPITOL HEIGHTS MD 20743 18-007 CARMODY HILLS ELEM SCH 401 JADELEAF AVE CAPITOL HEIGHTS MD 20743 18-008 HIGHLAND PARK ELEM SCH 6501 LOWLAND DRIVE LANDOVER MD 20785 18-009 18-016, 18-017 SAINT MARGARET CATHOLIC SCH 408 ADDISON ROAD SOUTH SEAT PLEASANT MD 20743 18-010 PEPPER MILL COMMUNITY CTR – GYM 610 HILL RD LANDOVER MD 20785 18-011 BRADBURY HEIGHTS ELEM SCH 1401 GLACIER AVE CAPITOL HEIGHTS MD 20743 18-013 18-014 SEAT PLEASANT ACTIVITY CENTER 5720 ADDISON RD SEAT PLEASANT MD 20743 19-001 RIVERDALE ELEMENTARY SCHOOL 5006 RIVERDALE RD RIVERDALE MD 20737 19-002 PARKDALE HIGH SCHOOL – SMALL GYM 6001 GOOD LUCK RD RIVERDALE MD 20737 19-003 UNIVERSITY PARK ELEM SCH 4315 UNDERWOOD ST HYATTSVILLE MD 20782 19-004 19-005 TEMPLETON ELEMENTARY SCHOOL 6001 CARTER’S LANE RIVERDALE MD 20737 20-001 20-022 CARROLLTON ELEMENTARY 8300 QUINTANA ST NEW CARROLLTON MD 20784 20-002 20-014 COMMUNITY BIBLE BAPTIST CHURCH 7309 RIVERDALE ROAD LANHAM MD 20706 20-003 20-023 ARDMORE ELEM SCH – MPR 9301 ARDWICK ARDMORE RD UPPER MARLBORO MD 20774 20-004 THOMAS JOHNSON MIDDLE SCH – MPR 5401 BARKER PL LANHAM MD 20706 20-005 ROBERT FROST ELEMENTARY SCHOOL 6419 85TH AVE NEW CARROLLTON MD 20784 20-006 CHARLES CARROLL MIDDLE SCHOOL – CAFETERIA 6130 LAMONT TERR NEW CARROLLTON MD 20784 20-007 20-024 GLENARDEN WOODS ELEMENTARY SCHOOL – MPR 7801 GLENARDEN PKY GLENARDEN MD 20706 20-008 SEABROOK ELEMENTARY SCHOOL 6001 SEABROOK RD SEABROOK MD 20706 20-009 GLENN DALE ELEMENTARY SCHOOL 6700 GLENN DALE RD GLENN DALE MD 20769 20-010 GOOD LUCK COMMUNITY CENTER 8601 GOOD LUCK RD LANHAM MD 20706 20-011 MOUNT CALVARY BAPTIST CHURCH 5120 WHITFIELD CHAPEL RD LANHAM MD 20706 20-012 20-015 UNITED BAPTIST CHURCH 7701 RIVERDALE RD NEW CARROLLTON MD 20784 20-013 GRACE PRESBYTERIAN CHURCH 5924 PRINCESS GARDEN PKY LANHAM MD 20706 20-016 20-020, 20-025 LINCOLN VISTA COMMUNITY BLDG 9800 RIDGE ST GLENARDEN MD 20706 20-018 JUDGE SYLVANIA W. WOODS ELEM SCH – CAF 3000 CHURCH STREET GLENARDEN MD 20706 20-019 20-021 ST MATHIAS THE APOSTLE CATHOLIC CHURCH – FRND/SHP 9475 ANNAPOLIS ROAD LANHAM MD 20706 21-001 PAINT BRANCH ELEM SCH 5101 PIERCE AVE COLLEGE PARK MD 20740 21-002 UNIV OF MD RITCHIE COLISEUM RT1 & ROSSBOROUGH LA COLLEGE PARK MD 20742 21-003 GREENBELT COMMUNITY CENTER 15 CRESCENT RD GREENBELT MD 20770 21-004 HOLLYWOOD ELEMENTARY SCHOOL 9811 49TH AVE COLLEGE PARK MD 20740 21-005 BUCK LODGE MIDDLE SCHOOL 2611 BUCK LODGE RD ADELPHI MD 20783 2022 POLLING PLACES WITH COMBINED PRECINCTID CONSOLIDATED WITH NAME STREET CITY STATE ZIP 21-006 GREENBELT ELEMENTARY SCHOOL 66 RIDGE RD GREENBELT MD 20770 21-007 BERWYN HEIGHTS ELEM SCH 6200 PONTIAC ST BERWYN HEIGHTS MD 20740 21-008 SPRINGHILL LAKE ELEM SCH 6060 SPRINGHILL DR GREENBELT MD 20770 21-009 GREENBELT MIDDLE SCHOOL – GYM 6301 BREEZEWOOD DR GREENBELT MD 20770 21-010 COLLEGE PARK UNITED METHODIST CHURCH 9601 RHODE ISLAND AVE COLLEGE PARK MD 20740 21-011 MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL 8400 NIGHTINGALE DR LANHAM MD 20706 21-012 21-019, 21-020 ST MARK THE EVANGELIST CHURCH – GYM 7501 ADELPHI RD HYATTSVILLE MD 20783 21-013 ELEANOR ROOSEVELT HIGH SCHOOL 7601 HANOVER PKY GREENBELT MD 20770 21-014 21-021, 21-022 HILLANDALE BAPTIST CHURCH 2601 POWDER MILL RD ADELPHI MD 20783 21-015 ADELPHI ELEM SCH 9000 25TH AVE ADELPHI MD 20783 21-016 LAMONT ELEMENTARY SCHOOL 7101 GOOD LUCK RD NEW CARROLLTON MD 20784 21-017 UNIV OF MD / STAMP STUDENT UNION BLDG 3972 CAMPUS DR COLLEGE PARK MD 20742 21-018 TRINITY ASSEMBLY OF GOD 7800 GOOD LUCK RD LANHAM MD 20706