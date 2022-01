The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2021 fall sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list. At the end of the fall, spring and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list. For more information about CSM, visitwww.csmd.edu.

Anne Arundel County

Deale

Brenda Christensen

Destiny Walls

Lothian

James Amster

Odenton

Adam Seevers

Calvert County

Broomes Island

Drue Bowman

Mia Kwiatkoski

Charles Sherman

Chesapeake Beach

Lavina Battle

Amber Carroll

Jack Carver

Ethan Dabbs

Logan Davis

Dana Godfrey

Matthew Jarman

Anthony Johnson

James Johnson

Joshua Landau

Ella Lively

Grace Malba

Timothy McKirgan

Sarah Meador

Kailey Miller

David Morris

Emily Nolen

Claudia Otchere

Kaitlyn Pumphrey

Carlie Reynard

Courtney Romba

Cayley Schofield

Eileen Seeley

Jordyn Talbott

Jenna Tompkins

Ngoc Truong

Megan Weatherbee

Jayla Wilson

Dowell

Cassandra Wills

Dunkirk

Sarah Ashe

Kailey Catucci

Peyton Curl

Katie Garrett

Katelyn Grierson

Hunter Huxoll

Ricky Jiang

James Jones

Rachel Lachance

John Paul Lavallee

Hunter McNamee

Peter Phillips

Ashley Shrawder

Cole Smith

Huntingtown

Grady Armacost

Preston Arnstein

Areeba Asim

Madison Barkley

Ashley Barnett

Angela Boley

Jacob Brickell

Brendan Buck

Brittany Carver

Tremayne Cobb

Larae Collins

Lauren-Ashley Comer

Madison Cucuzza

Alexander Droneberger

Aryanna Ferguson

Shawna Ganley

Amber Gieske

Giuliano Guttadauro

Brienna Harkness

Zachary Harkness

Cierra Hutchins

Julie Johnson

Jenna Jones

Breanna Kekesi

Bailey King

Luke Krenik

Catelynn Kreutzer

Grace Madison

Joshua Marlowe

Izamar Marquez

Hanna McClelland

Ashley McMullen

Melissa Merritt

Kimberly Miller

Courtney Morrone

Michelle Mosher

Harley Noel

Angela Patterson

Katherine Pawulak

Elizabeth Poissant

Shannon Prout

Alexander Robinson

Susan Robinson

Michaela Rodriquez

Andrew Schneider

Camren Scott

Shelby Snyder

Blake Stolarik

Rachael Terrents

Connor Thrasher

Hannah Tucker

Hayli Tucker

Cameron Vinson

Connor Weishaar

Jessica Williams

Lusby

Deanna Baca

Jennifer Bendfeldt

Tyson Blackwell

Elizabeth Blasy

Noa Bourne

Amber Bowen

Kendall Bowlan

Edward Carter

Shontierra Carter

Moanna Dixson

Keegan Dorman

Matthew Duncan

Collin Felix

Brianna Gross

Thomas Haina

Laila Hawkins

Miranda Hood

Caleb Hostetler

Anthony Hutton

Aidan Iberg

Shalaunda Jefferson

Erin Jensen

Taylor Jones

Jonathan Kennedy

Katelyn Kennedy

Kayla Kern

Kensley Ketchum

Jayden King

Stephanie Kitchen

Calvin Klapper

Kristyn Lambert

Pauline Lawrence

Levin Lucas

Tasneem Luto

Michelle Metcalfe

Jonathan Noll

Raleigh Padgett

Alex Rhoten

Meagan Ryan

William Scaggs

Daniel Severson

Lily Severson

Mykenna Shymansky

Cole Smith

Tieshia Smith

Abigal Stabler

Sarah Stack

Skylar Stahl

Lydia Waddell

Stacey Warner

Amari Weems

Amanda Werner

Jenna Wilder

Christian Withers

North Beach

Frank Henderson

Jordan Licurgo

Savannah Miles

Sydney Nauman

Alexis Stefanic

Owings

Taylor America

Courtney Anderson

Maggie Barrick

Madison Bishop

Abigail Boley

Mary Buettner

Jacob Burley

Nicholas Carey

Cassidy Cooper

Camdyn Gregory

Rachel Hewitt

Shannon James

Madison Kotoriy

Rebecca Means

Isabella Russo

Shanan Sanchez

Maura Smith

Ana Teselle

Nathaniel Traquair

Kylie Varney

Danielle Vercauteren

Mackenzie Wheelock

Madison Williams

Bryana Young

Port Republic

Symphany Avery

Meredith Baxter

Cheryl Dee Delapaz

Brianna Douglas

Erica Fortney

Courtney Jones

Liam Marshall

Tori Thrasher

Jennifer Tjia

Prince Frederick

Alivia Aiken

Morgan Baker

Phillip Brown

Rachel Carson

Alana Cawood

Jenna Cockrell

Kelly Coulby

Kingnova Cupid-Ramirez

Alissa D’Agostino

Jonathan Davis

Mary Davis

Tyler Fling

Kevin Garman

Tanner Goshorn

Shyanne Hall

Aryan Kakadia

Hannah Lunczynski

Justin MacWilliams

Mary Meiggs

Branden Milam

Briana Morgan

Rachel Nelson

Kevin O’Dell

Tyra Robinson

Madison Scrivener

Sagar Shrestha

Lakia Smith

Vanessa Surat

Alejandro Valdez

Briana Welch

Anela Yusuf

Christiana Zell

Saint Leonard

Owen Bevard

Evaleigh Cooley

Angeline Dean

Parker Donnelly

Todd Drake

Alison Farrall

Lauren Faucette

Amanda Fick

Briana Garcia

Claire Jenkins

Shane McKenzie

Cade Meredith

Emily Mutchler

Lacie Russell

Morgan Spaulding

Justin Turner

Sarah Wiltrout

Solomons

Michael Barnett

Katrina Crabtree

Sierra Hammons

Riley O’Brien

Ryleigh Wilson

St. Leonard

Erin Brown

Laura Childs

Kaylee Curran

Patricia Massie

Allison Mitchell

Kelly Windsor

Sunderland

Sierra Elliott

Cailan Ryan

Charles County

Bel Alton

Amber Dutton

Patricia Graves

Benedict

Ariel Jewell

Brandywine

Nicholas Gallegos

Anthony Lloyd

Crystal Pirner

Bryans Road

Nyla Ayers

Jalen Brown

May-Shannen Carlos

Jaymee De Leon

Kaela Gilligan

Thomas Kemmerer

Matthew Milstead

Jasmine Stuart

Anna Weaver

Bryantown

Gabriella Cross

Charlotte Hall

Glenn Teeguarden

Hughesville

Matthew Ashburn

Elaina Ayers

Collin Blandford

Jeremy Boyden

Taylor Brady

Syanne Centeno

Gina Dematteo

Anthony Farias

Brad Hoover

Elizabeth Kelleher

James Lee

Michael Mazuc

Ashlyn Milstead

Jacquelyn Robertson

Brooke Warner

Sulaiman Yousaf

Cassandra Zent

Indian Head

Katlyn Barlow

Charlotte Biles

Trisha Cuizon

Steven Cusick

Charles Gordon

Ashley Groves

Eli Guzzone

Bailey Harrington

Parris Hawkins

Faith Holt

Tamia Jackson

Ashley Karwowski

Malissa Madison

Rachel McKinnon

Yahira Navas-Calle

Matthew Sandifer

Jase Smith

Tiger Tu

Christopher Vrielynck

Paris Walton

Sydney Warlin-Taylor

Katelyn Welch

La Plata

Masafa Abdullah

Stephanie Allen

Chidubem Amos-Uhegbu

Gabrielle Anderson

Corinne Baldus

Corbin Bales

Abigail Benton

Rebecca Benton

Luke Beswick

Rebekah Bonney

Rylee Boyd

Amani Britt

Zoe Brown Garcia

Saige Bulka

Marissa Burgess

Samantha Burroughs

Allston Case

Kaitlyn Catterton

Natalie Chapman

Kasey Coombs

Alexandra Crozier

Adrain Daniel

Alexandra Dement

Haley Dindlebeck

Ezra Dotson

Madison Echols

John Frazier

Jason Giusto

Wendy Golder

Ryan Goldsmith

Kara Hafez

Luke Harbin

Ashley Howard

Harold Jameson

Jamie Jarmon

Connor Keech

Ethan King

Brianna Kelley

Morgan Krauel

Cameron Langley

Danielle Leginze

Joshua Lennon

Elijah Angelo Manuel

Vincent Marteja

Reagan McWilliams

Monique Miles

MacKenzie Miller

Martha Miller

Austin Olson

Christopher Olson

Grace Penzenstadler

Matthew Phillips

Tristin Piaquadio

Nickolas Porovne

Hannah Raybon

Justin Ream

Rachel Riege

Gabriel Roach

Nicholas Saoud

Aarielle Savoy

Sarah Sbordone

Kelly Scroggins

Ebin Sebastian

Demarcus Smith

Michelle Starcher

Trenton Stewart

Shauntel Thompson

Lazaro Veliz

Arden Waldow

Brian Wathen

Patrick Wathen

Ashley Wolfe

Christopher Zublic

Marbury

Kylie Powers

Nanjemoy

Nicholas Femia

Kiersten Walker

Newburg

Frankie Fairfax

Samuel Fauntleroy

Virgil Georgh Padua

Pomfret

Johnathan Bernat

Holli Kobialka

Austin Simms

Joshua Whitsett

Port Tobacco

Andrew Deeds

Amari Early

Alex Gilbert

Sydni Harnly

Madison Scanlin

Melanie Watkins

Casey Welch

Swan Point

Dylan Buchanan

Brooke Walko

Waldorf

Jana Abelende

Anna Able

Skyler Adams

Samya Alexander

Justin Aliyev

Hassan Alkhafaji

Elizabeth Marie Allen

Jada Arroyo

Shara Lei Balancio

Cayezel Joyce Baldonado

Mackenzie Baldwin

Richard Banks

Anesha Berry

Lauren Bertagnolli

Dilan Bingham

Reginald Black

Johanna Blackson

Charles Boykin

Rudee Brothers

Aisha Brown

Savannah Brown

Tristen Brown

Cassidy Burch

Dajuan Butler

Makayla Butler

Angelica Caaya

Nicholas Caboga

Nia Carey-Proctor

Micaiah Carr

Christian Carston

Kierah Cephas

Lauren Chandler

Tochukwu Chinyere

Michael Vincent Chiong

Brianna Chung

MacK Coleman

Marcellus Coney

Meghan Cooper

T’nearra Corlley

Alana Davis

Bianca De Klerk

Jeanne Franchesca Dela Cruz

Blake Dipietro

Peter Dixon

Jean Dumesnil

Linda Epps

Taylor Estep

Aljeana Evans

Phylicia Ferguson

D’Andre Fields

Darby Finley

Justin Flores

Kemar Folkes

Kiera Ford

Charles Fraser

Oluwafunmilola Gabriel

Cordney Galloway

Reyhan Gamboa

Isabelle Garcia

Christian Gloria

Joana Elisa Beatriz Gonzales

Kaleena Gonzalez

Sean Grantham

Alisha Green

Jaryn Griggs

Brennon Groves

Hassan Habib

Shawn Harich

Essence Harris

Reina Harris

Lashawn Hawkins

Nidra Hayes

Ann Haynes

Lawrence Henriques

Chloe Hill

Olivia Holson

Keith Hopps

Jared Houston

Pamela Howard

Sarah Hueston

Ianee Maj Jaluag

Kayla Jenkins

Ruth Jenkins

Emma Johnson

Cynthia Johnson-Morris

Camika Jones

Desiree Jones

Moriah Jones

Ruth Jones

Steven Jones

Terrence Jones

Rylee Josephs

Jason Kresslein

Cornelia Lansberry

Anh Le

Jovohnny Lewis

Bryanna Love

Christopher Macala

Madeline Malone

Rebecca Martin

Charlotte Maryott

Angela McDonald

Dillon McLaughlin

Krisha Marie Melchor

Jessica Minner

Amira Mubarak

Nathaniel Mudd

Autumn Murphy

Safa Mustafa

Baseemah Najeeullah

Louis Neal

Nyesha Newby

Bernice Ngere

Hunter Norton

Enasha Nzegwu

Colin Oakes

Ciarra Patton

Faith Pritchard

Shelli Pritchard

Robert Proby

Michael Proctor

Timothy Rabalais

Kaci Reid

Miguel Reyes

Mikel Reyes

Lilibeth Rios

Daijona Rollocks

Wendy Rose

Carrie Salazar

Tiara Sandifer

Mya Savoy

Glory Sebulime

Selwyn Sheen Seno

Devon Sills

Karla Smith-Johnson

Tyler Smith

Stacy Sneed

Tayler Somerville

Alysia Sosa

Jeffrey Stanley

William Stone

Rghed Suleiman

Adam Templeton

Angela Thetford

Kristan Thomas

Erica Tolson

Hassan Turay

Elissa Tuten

Caleb Vance-Penchion

George Vann

Samantha Vasquez

Valerie Velasco

Diana Ventura-Cruz

Andre Vergara

Ryan Wagus

Alexandra Walker

Betty Walker

Zaire-Alexander Walker

Camille Wallace

Eric Waring

Brenda Washington

Winnifred Watson Grant

Bryanna Webb

Emilee Willey

Kayla Williamson

Kevin Williamson

Rachel Williamson

Keisean Wilson

Christian Winfree-Givens

Jordyn Woody

Taylor Wright

Danielle Wyatt

Byrom Zelaya Saucedo

Welcome

Craig Reed

White Plains

Samrawit Andemichael

Savon Battles

Stephen Bonnet

Teea Clark

Tia Dixon

Yoel Fortaleza

Zymon Fortaleza

Monica Garcia-Benzon

India Henderson

Lindsay Heyl

Teresa Janes

Kaiden Jenkins

Ashley Johnson

Rachel Johnson

Sean Joseph

Olivia Kapinos

Thomas Larsen

James Lindsay

Rachel Marino

Jordan McKenzie

Brandon Porter

Nasya Rahman

Joshua Santos

Damian Wages

Randous Wallace

Eliyah Watson

Kent County

Chestertown

Claire Smith

Montgomery County

Montgomery Village

Courtney Williams

Prince Georges County

Accokeek

Cameron Burgess

Mark Melchor

Mantaj Singh

Jacob Yalung

Brandywine

Yareny Amaya- Garcia

Donald Dickerson

Nicole Harvey

Ashley Mason

Matthew Stella

Dylan Wort

Clinton

Miriam Ochoa

Fort Washington

Christina Marie Bartolome

Brandon Eleby

Jasmine Hawkins

Joann Perez

Kia Robinson

Danna Mae Torres

Rhoda Mae Torres

Brooke Turner

Upper Marlboro

Beverly Braswell

Amanda Ducellier

Gabriela Martinez

Kayla Moore

St. Mary’s County

Avenue

Jared Hutson

Madelynn Rollins

Bushwood

Devanie Garnett

Miah Marshall

Chardae Smith

California

Amber Abell

Christopher Allen

Stephanie Allers

Veronica Almanza

Pamela Athey

Jasmine Barnes

Katherine Baxter

Christian Bennett

Duncan Biggerstaff

Jennifer Bodine

Eric Brookhart

Trent Carpenter

Jack Costello

Sarah Daly

Toni Davis

Robert Deckelmann

Samuel Dichter

Jacob D’Imperio

Katarina (Katie) Durniak

Bonnie Giroux

Ryuta Griffith

Satoko Griffith

Nicole Hartmann-Harding

Madison Hill

Eric Hoffmann

Emily Holmes

Kerrie Hortch

Walt Johnson

Ashley Kackley

Alexander Lafleur

Kalin Lee

Kendra Lewis

Alexander Lommel

Cresta Meyer

Hafsa Mubashar

Erica Muenzel

Logan Mundie

Sobia Mushtaq

Jessica Pamepinto

Corwin Paulsen

Sean Paulsen

Lily Ridgell

Diana Rivera

Meijun Sparks

Tad Staller

Gabrielle Ventrone

Kailyn Wagner

Vincent Yang

Callaway

Mark Beaulieu

Lauren Gard

Hayley Khoury

Natalie Lynch

Julie Mays

Madison Mushrush

Schae Quade-Herbinko

Timothy Riti

Chaptico

Anya Dziura

Stephanie Romeo

Charlotte Hall

Nathan Daetwyler

Amy Dieffenderfer

Haven Hambrick

Elizabeth Hull

Kaylie Kinder

Garrett Palmer

Alliah Phillips

Oscar Portillo

Caitlyn Seibert

Clements

Cody Alvey

Ashlyn Carlisle

Christy Cusic

Lawrence Guy

Dylan Richards

Brianna Russell

Samantha Russell

Brielle Welch

Dameron

Matthew Lancaster

Drayden

Pieter Enkema

Great Mills

Abbie Dampier

Joshua Dishong

Samantha Dishong

Courtney Gray

Natalie Hill

Krista Hurst

Christopher McCallum

Daniel Reina

Antonee Ruffin-El

Isaiah Shields

Richard Sisler

Bernalyn Vaznaian

Kristin Westrum

Drew Youngson

Hollywood

Erica Abdelaziz

Kaya Adriani

Gillian Bacon

Allison Boothe

Rebecca Burkhardt

Chloe Cable

Johnnie Caldwell

Ann Cameron

Bruce Chainay

Ashley Christman

Austin Cullen

Sara Curtis

Beverly Dahlstrom

Matthew Dahlstrom

Mattison Graves

Paige Green

Noah Hickman

Brooke Higgs

Jordan Higgs

Derrick Hill

Kayla Kerman

Jenna Kline

Elizabeth Leepa

Marketa Medley

Allison Mersch

Abby Merson

Stephanie Metzger

Delaney Nix

Lindsey Pitonyak

Abigail Reese

Lisa Slack

Gabrielle White

Leonardtown

Elise Baxter

Danielle Bednar

Lauren Black

Makenna Brinsfield

Haley Bullis

Brooke Charley

Regan Coombs

Chijindum Ebenezar-E

Gabriel Gutierrez

Peyton Island

Laura Jacobs

Taylor Knowlton

Elizabeth Krissoff

Madison Major

Elizabeth Matthias

James Mayonado

Brooke Mills

Shane Moran

Alyssa Morrison

Megan Nardo

Benjamin Perez

Mya Reed

Jonathon Shircliffe

Ethan Snyder

Maria Sokolowski

Emmalee Sours

Ezra Tapponnier

McKynzee Tippett

Timothy Travis

Regan Walker

Kylie Wallace

Todd Washington

Cora White

Trenton Wyandt

Kaitlynn Zacher

Victoria Zacher

Kaitlin Zelonis

Lexington Park

Rachell Amaoui

Sarah Angay

Gavin Barford

Amber Bias

Kalaya Bonds

Mark Andrew Britos

Roman Burk

Tracey Byrne

David Cannavo

Lasheena Carter

Erica Clark

Dominique Cobb

Jose Contreras

Kamille Cox

Alizza Danika Damaso

Nina Deceuninckvancapelle

Maureen De Jesus

Chad Delahay

Ramanda Desrameaux

Iyona Dorsey

Shawn Dyson

Anuoluwa Effiong

Micah Falcon

Carly Fessel

Samuel Fletcher

Riley Foster

Michael Gardner

Bryan Gomez

Casey Harmon

Brendan Hayes

Catherine Hazlerig

Leondra Henderson

Alexis Igtos

James Janes

Caitlyn Jock

Keia Keys Whitley

Anna King

Barbara Kitchens

Dajawn Knight

Kaitlin Mankowski

Kyle Mashek

Jordan McLeod

Laura Miles

Alexander Miller

Kelsey Morlong

Hieu Nguyen

Cierra Overton

Breana Pearsall

Lorraine Peel

Andrew Pfister

Ava Porter

Elise Porter

Erik Preston

Carter Ramey

Dasani Robinson

Alison Russell

Emma Seanor

Mellson Shao

Noelle Shuryn

Josephine States

Mikaila Sullivan

Jill Swanson

Gerchel Toledo

Kendra Turner

Ashley Wallace

Kayli Warren

Christian Wolpert

Mechanicsville

Jenna Albertson

Audrey Alvey

Thomas Anderson

Danielle Barber

Madilyn Beach

Adriana Bean

Jessica Bell

Faith Bouch

Kamryn Buckler

Tyler Burroughs

Alayna Cox

Darrell Davis

Matthew Davis

Kayla Deese

Caitlin Demarr

Hailey Develbis

Trent Drinkard

Rachel Edelen

Tara Edinger

Heather Forest

Conner Garner

Raianna Garner

Haley Gates

James Gentner

Morgan Gilliam

Briley Gillingham

Alexander Goldsborough

Julian Gonzalez Medina

Stacey Green

Kyle Hayden

MacKenzie Hayden

Todd Hill

Megan Holley

Hope Kaylor

Wendi Kilroy

Jordan Landau

Taylor Lombre

Madison Long

Gianna Maguire

Gillian Maguire

Logan Mcconville

Mason Messick

Madalynn Miller

Erika Myers

Matthew Niemiec

Cassidy Norris

Rebecca Oberman

Rachel O’Brien

Maggie Pilkerton

Nicholas Potter

Bradlie Quick

Anna Quillen

Colton Ragione

Amelia Raines

Travis Reavis

Jenna Reed

Shyann Ringley

Dustin Sachs

Karly Sams

Christopher Schmitt

Kyle Segreti

Jack Sien

Sarah Slack

Alexis Slater

Hailey Smith

Angela Snell

Donald Speirs

Janice Stackhouse

Amanda Stone

Tammy Sullivan

Kayla Thomas

Natalie Tippett-Hayes

Walker Tippett

Melissa Weaver

Lauren Weeks

Megan Welch

Darcy White

Darian White

Leanna Williams

Brendan Wilson

Katherine Wright

Jessica Youmans

Alyssa Zupko

Park Hall

Honorine Badolo

Patuxent River

Thomas Bono

Piney Point

Michael Evans

Lacey Jones

Ridge

Daniel Albertsen

Autumn Katsouros

Jason Stone

Katlin Wilkerson

Saint Inigoes

Chris Askew

Moira Cooper

Kasey Gatton

Mary Jenkins

Jennifer McGuire

Debra Rosenstadt

Scotland

Casey Labille

Tall Timbers

Allison Lois Anderson

Valley Lee

Riley Edgar

Out of State

Haledon

Justin Aponte

Seven Valleys

Jacob Holt

Boerne

Erika Yount

California

Daniel Savage

King George

Naomi Snoots

Mexicali

Thanya Gonzalez Vudoyra

Woodbridge

Layne Freese

Like this: Like Loading...