The College of Southern Maryland (CSM) has released its dean’s list for the 2022 spring sessions. Students who have earned 12 or more credits at CSM are eligible to be considered for the dean’s list.

At the end of the fall, spring, and summer sessions, full- and part-time students who have completed at least six credits during the semester and have earned a term grade point average of 3.5 or better will be included on the dean’s list.

For more information about CSM, visit www.csmd.edu.

Anne Arundel County

Deale

Brenda Christensen

Lothian

James Amster

Evaleigh Cooley

Baltimore City

Diallo Barry

Calvert County

Broomes Island

Mia Kwiatkoski

Charles Sherman

Chesapeake Beach

Brenda Arnone

Lavina Battle

Aliya Brooks

Alexa Brumley

Jack Carver

Ethan Dabbs

Caroline Danielson

Joshua Finamore

Tristan Fleckenstein

Joseph Gallo

Dana Godfrey

Matthew Jarman

James Johnson

Abigail Kennedy

Ella Lively

Grace Malba

Timothy McKirgan

Kailey Miller

David Morris

Claudia Otchere

Kaitlyn Pumphrey

Nicole Ricketts-Helsel

Eileen Seeley

Jordyn Talbott

Ngoc Truong

Megan Weatherbee

Jayla Wilson

Kelly Yestramski

Dunkirk

Sarah Ashe

Kelsey Culbert

Peyton Curl

Katie Garrett

Garrett Heiston

Hunter Huxoll

Ricky Jiang

Rachel Lachance

Cullen Lester

Hunter McNamee

Sydney McVicker

Patrick Pizzillo

Cole Smith

Dominic Smith

Huntingtown

Carley Aley

Jake Angell

Preston Arnstein

Areeba Asim

Michael Barnett

Angela Boley

Quinton Bynum

Melissa Canada

Nina Clarke

Tremayne Cobb

Lauren-Ashley Comer

Sarah Degrange

Timothy Degrange

Vincenzo Dodato

Alexander Droneberger

Shane Elliott

Rachel Faber

Shawna Ganley

Amber Gieske

Santo Giordano

James Graves

Stephanie Gray

Giuliano Guttadauro

Brienna Harkness

Zachary Harkness

Kerianne Hemmer

Karl Hille

Cierra Hutchins

Jenna Jones

Breanna Kekesi

McKenna Kelsh

Seth Kowalczyk

Randolph Lavota

Grace Madison

Aurora Mangene

Joshua Marlowe

Izamar Marquez

Alyssa Mayberry

Hanna McClelland

Sean McKeever

Ashley McMullen

Angela Michelsen

Harley Noel

Elizabeth Poissant

Justin Powers

Shannon Prout

Morgan Roberts

Michaela Rodriquez

Catherine Roe

Andrew Schneider

Abigail Sellner

Shelby Snyder

Nikki Steinhauer

Shaina Taylor

Connor Thrasher

Hannah Tucker

Hayli Tucker

Hailey Unger

Cameron Vinson

Patrick Weiskircher

Brody White

Lusby

James Atchison

Deanna Baca

Emily Bazyk

Jennifer Bendfeldt

Tamisha Berry

Tyson Blackwell

Elizabeth Blasy

Desiree Bradley

Edward Carter

Shailyn Crush

Kaylee Curran

Amanda Cusick

Moanna Dixson

George Drexel

Allison Eppard-Wilcots

Cameron Field

Thomas Haina

Becca Hall

Aleigha Hammons

Laila Hawkins

Luke Hensler

Anthony Hutton

Aidan Iberg

Avery Iberg

Alexander James

Shalaunda Jefferson

Sara Jennings

Erin Jensen

Cheyenne Johnson

Taylor Jones

Kayla Kern

Kensley Ketchum

Jayden King

Janiya Lancaster

Pauline Lawrence

Nicholas Lipscomb

Madison Long

Tasneem Luto

Penny Martin

MacKenzie Moore

Andrea Nieman

Jonathan Noll

Schae Quade-Herbinko

Tracy Rine

Amanda Sadler

Caleb Sanford

William Scaggs

Mykenna Shymansky

Mykyle Shymansky

Cole Smith

Tieshia Smith

Sarah Stack

Skylar Stahl

Lydia Waddell

Jenna Wilder

Jack Williams

Kevin Winters

Christian Withers

North Beach

Casey Esser

Andrea Hawkins

Frank Henderson

Leonardo Holmes

Jordan Licurgo

Savannah Miles

Sydney Nauman

Jacob Sharpe

Alexis Stefanic

Nathan Williams

Kaitlyn Woods

Owings

Taylor America

Courtney Anderson

Katlyn Barbee

Maggie Barrick

Nathaniel Bauer

Abigail Boley

Benjamin Bonney

Ryan Bowling

Audrey Buckler

Rachel Burley

Nicholas Carey

Samuel Cleary

Tyler Donahue

Camdyn Gregory

Danielle Henwood

Rachel Hewitt

Shannon James

Caitlyn Kaleda

Patrick Kapper

Krystal Kardell

Madison Kotoriy

Allison Leclercq

Julia Lee

Rebecca Means

Alexandra Monaghan

Caitlin Oleary

Brendyn Royster

Maura Smith

Danielle Vercauteren

Mackenzie Wheelock

Bryana Young

Port Republic

Angelia Carson

Cheryl Dee Delapaz

Jeremy Dodds

Grace Hansen

Joshua Jacobs

Darren Johns

Courtney Jones

Liam Marshall

Alexa Nguyen

Cassandra Wills

Prince Frederick

Alivia Aiken

Morgan Baker

Rachel Carson

Jonathan Davis

Kristie Fox

Daniel Freeman

Kevin Garman

Thanya Gonzalez Vudoyra

Tanner Goshorn

Shyanne Hall

Trevor Hook

Aryan Kakadia

Katelynn Liptak

Jonette MacKall

Branden Milam

Atheena Montiel-Lopez

Heather Murphy

Kevin O’Dell

Teddy Rice

Aaron Schneider

Madison Scrivener

Jessica Walters

Morgan Weathers

Briana Welch

Anela Yusuf

St. Leonard

Kayla Barth

Owen Bevard

Frank Booker

Emmah Dahlberg

Angeline Dean

Alison Farrall

Lauren Faucette

Collin Felix

Briana Garcia

Claire Jenkins

Samuel Lewis

Shane McKenzie

Cade Meredith

Ella Mosch

Emily Mutchler

Destiny Schwallenberg

Sarah Wiltrout

Kelly Windsor

Solomons

Katrina Crabtree

Kendall Hinz

Grace McDougall

Riley O’Brien

Ryleigh Wilson

Sunderland

Rayonna Harcum

Gabriel Hilker

Madeline Radosevic

Charles County

Bel Alton

Micolina Croson

Benedict

Claire Higgs

Brandywine

Nicholas Gallegos

Anna Harris

Crystal Pirner

Bryans Road

Nyla Ayers

Janiyah Brand

May-Shannen Carlos

Clarence De Leon

Jaymee De Leon

Timothy Edwards

Zariah Gray

Thomas Kemmerer

Jasmine Stuart

Lenga Tshimanga

Bryantown

Gabriella Cross

Charlotte Hall

Erin Fawls

Kailyn Pratta

Hughesville

Kayla Ashford

Elaina Ayers

Taylor Brady

Brad Hoover

Michael Mazuc

Ashlyn Milstead

Jack Murphy

Jacquelyn Robertson

Brooke Warner

Cassandra Zent

Indian Head

Charlotte Biles

Trisha Cuizon

Jonathan Gross

Eli Guzzone

Bailey Harrington

Parris Hawkins

Brian Henson

Faith Holt

Ashley Karwowski

Eileen McBain

Nedisha Oscar

Cassandra Salcedo

Matthew Sandifer

Christopher Vrielynck

Sydney Warlin-Taylor

Katelyn Welch

Jessica Williams

La Plata

Masafa Abdullah

Stephanie Allen

Gabrielle Anderson

Cameron Ayers

Corinne Baldus

Matthew Bearden

Abigail Benton

Rebecca Benton

Joseph Bonney

Rebekah Bonney

Amani Britt

Marissa Burgess

Matthew Cartier

Allston Case

Kaitlyn Catterton

Rebecca Coleman

Thomas Councillor

Alexandra Crozier

Joseph Crozier

Isabella Cusack

Heather Daniels

Blake Davis

Jeannine Dewitt

Carter Falkenstein

Morgan Floehr

Jason Giusto

Ryan Goldsmith

Andrew Gough

Joshua Gough

Luke Harbin

Tyler Harper

Harold Jameson

Olivia Jones

Ishmael Kanu

Connor Keech

Mahad Khan

Morgan Krauel

Anna Lahman

Joshua Lennon

Katherine Lusk

Christian Lyles

Elijah Angelo Manuel

Vincent Marteja

Natalie Martin

Matthew McKnew

Andrew Melenson

Brett Michael

MacKenzie Miller

Christopher Olson

Himani Patel

Joseph Patterson

Grace Penzenstadler

Matthew Phillips

Nickolas Porovne

Rachel Riege

Nicholas Saoud

Sarah Sbordone

Ebin Sebastian

Robert Selkirk

Sarah Shatzoff

Heather Shymansky

Trenton Stewart

Shauntel Thompson

Arden Waldow

Autumn Ward

Patrick Wathen

Ella Wilson

Ashley Wolfe

Noah Zeitler

Marbury

Gloria Evans

Brooke Portzen

Kylie Powers

Mt. Victoria

George Selph

Nanjemoy

Travis Bradley

Morgan Bussey

Faith Dobry

Nicholas Femia

Jasmine Ford

Grace Lee

Jime Marquez

Kiersten Walker

Newburg

Syanne Centeno

Lenisha Chance

Samuel Fauntleroy

Raymond Graves

Virgil Georgh Padua

Emileigh Saunders

Pomfret

Johnathan Bernat

Michelle Bivens

Nia Huie

Holli Kobialka

Port Tobacco

Sydni Harnly

Tammy Marinaccio

Luca Silverans

Riley Simpson

Haidhar Smart

Swan Point

Megan Zalesak

Waldorf

Jana Abelende

Skyler Adams

Elizabeth Marie Allen

Megumi Anderson

Daeshawn Aulton

Anthony Austin

Cristian Aviles

Cayezel Joyce Baldonado

Shawn Barclay

Rhamiel Beltran

George Benedict

Lauren Bertagnolli

Dilan Bingham

Reginald Black

Lowell Braswell

Lynne Brevard

Rudee Brothers

Aisha Brown

Jaqual Butler

Makayla Butler

Monique Butler

Samarra Bynum

Kaitlyn Campos

Thomas Carruth

Nicholas Carter

Kierah Cephas

Lauren Chandler

Benny Cherry

Brianna Chung

Tristen Clark

MacK Coleman

Marcellus Coney

Joshua Cox

Gabriel Damasco

Jeanne Franchesca Dela Cruz

Tieshia Edmonds

Linda Epps

Alyssa Estell

Taylor Estep

Makayla Estevez

Christian Fewell

D’Andre Fields

Charles Fraser

Chontelle Freeman

Jamie Frey

Reginald Fronda

Reyhan Gamboa

Isabelle Garcia

Lynette Gay

Andrea Ghonda

Basilio Daniel Gonzales

Joana Elisa Beatriz Gonzales

Nicco Gonzales

Kaleena Gonzalez

Tasia Green

Jaryn Griggs

Brennon Groves

Shawn Harich

Essence Harris

Michael Harris

Reina Harris

Harry Heck

Queenie Clarisse Hernandez

Chloe Hill

Deasia Holmes-Johnson

Osagie Idemudia

Garrett Ingram

Cynthia Johnson-Morris

Camika Jones

Steven Jones

Terrence Jones

Rylee Josephs

Kaila Joyner

Jasmine Kooy-Bernal

Jason Kresslein

Alexis Krueger

Tykien Kudsy

Jovohnny Lewis

Micaiah Lloyd

Aja Logan

Madeline Malone

Rebecca Martin

Angela McDonald

Dillon McLaughlin

Krisha Marie Melchor

Isaiah Mencias

Maurice Mendoza

Myah Miller

Richard Miller

Alejandra Mitchell

Raell Moreland

Nathaniel Mudd

Safa Mustafa

Baseemah Najeeullah

Barsha Neupane Karki

Kennedy Newkirk

Nykia Osborne

Jacob Palmisano

Ciarra Patton

Darren Phillips

Taylor Phillips

Nouksapha Phomsouvanh

Brandon Pineda

Yasmin Pittman

Alaina Portlock

Faith Pritchard

Shelli Pritchard

Robert Proby

Matthew Prosper

Ashley Pumphrey

Timothy Rabalais

Kyrene Kreidel Ramirez

Taisha Richardson

Lilibeth Rios

Dulce Rodriguez-Lopez

Wendy Rose

Lauren Ryan

Isabelle Dominique Sanchez

Jeaden Santos

Mya Savoy

Ekunmidayo Seweje

Jessica Shorter

Michelle Skinner

Brianna Smith

Tyler Smith

Stacy Sneed

Felicia Snowden

Jesse Staton

Chasity Stephens

Tanya Stokes

William Stone

Rghed Suleiman

Malakai Tabion

Yazmin Taylor

Tirharqah Thomas

Tonya Thompson

Nicholas Truss

Hassan Turay

Caleb Vance-Penchion

Valerie Velasco

Trixia Bernadette Vergara

Darlene Kate Vermillion

Kyle Walden

Ahriel Walker

Alexandra Walker

Zaire-Alexander Walker

Eric Waring

Brenda Washington

Bryanna Webb

Devon Williams

Daniel Williamson

Rachel Williamson

Sydnee Williams

Jaeda Wilson

Keisean Wilson

Jordyn Woody

Unique Wright

Byrom Zelaya Saucedo

Welcome

Malachi Abdullah

Bailey Burroughs

White Plains

Cohen Bible

Stephen Bonnet

Lee Bostic

Teea Clark

Austin Coombs

Zymon Fortaleza

Meagan Garcia

Donovan Griffin

Kyle Hatcher

Kaiden Jenkins

Kayla Jenkins

Sean Joseph

Thomas Larsen

James Lindsay

Rachel Marino

Delaina McElvine

Daniel Nguyen

Sharon Oby

Mariah Parks

Brandon Porter

Mikel Reyes

Joshua Santos

Leyna Sapsai

Jo Trespeces

Jordan Watson

Darby Willett

Joiner-Serenity Williams

Prince Georges County

Accokeek

Judah Campbell

Starr Coleman

Kadija Kabia

Alexis Macia

Melina Rose Raynes

Stacy Reyes

Andrea Rucker

Jacob Yalung

Brandywine

Jennifer Janey

Malina Silver

Dylan Wort

Clinton

Estefany Hermida-Guzman

Fort Washington

Merlly Acosta

Jasmine Hawkins

Sarayna Makal

Joann Perez

Temple Hills

Kendall White

Upper Marlboro

Imani Carroll

Maleik Lewis

Rjanae Marshall

Gabriela Martinez

Kayla Moore

Justin Rosa-Pinero

St. Mary’s County

Abell

Garrett Bowling

Avenue

Gurneet Gill

Tineka Short

Johanna Smeltzer

Ruthanne Smeltzer

Chance Stubblefield

California

Stephanie Allers

Mary Andes

Taylor Ashley

Jasmine Barnes

Katherine Baxter

Jennifer Bodine

Andy Castellon

Christy Collins

Jack Costello

Tyrus Council

Sarah Daly

Robert Deckelmann

Iana Del Castillo

Samuel Dichter

Dimitrios Edwards

Ciara Farr

Ingrid Harris

Eric Hoffmann

Alexander Lafleur

Oloya Latigo

Kenneth Loy

Nicole Mace

Erica Muenzel

Jessica Pamepinto

Danbi Park

Courtney Rice

Lily Ridgell

Victoria Sabella

Talon Saunders

Sudina Thapaliya

Gabrielle Ventrone

Wyatt Wadley

Christopher Wiegman

Callaway

Lauren Gard

Hayley Khoury

Natalie Lynch

Madison Mushrush

Timothy Riti

Chaptico

Rakiah Battle

Jenna Bell

Anya Dziura

Charlotte Hall

Ashleigh Brown

Nathan Daetwyler

Amy Dieffenderfer

James Gardiner

Haven Hambrick

Kurstyn Hamilton

Cody Moran

Victoria Zacher

Clements

Cody Alvey

Dustin Anderson

Lawrence Guy

Dylan Richards

Makenzie Tiede

Brielle Welch

Dameron

William Kenney

Caroline Lancaster

Drayden

Olivia Magyar

Great Mills

Tavonya Bryan

Lauren Crandall

Abbie Dampier

Joshua Dishong

Brianna Dyson

Elisa Height

Krista Hurst

Christopher McCallum

Daniel Reina

Isaiah Shields

Richard Sisler

Christina Vaselaros

Bernalyn Vaznaian

Aiden Watson

Drew Youngson

Hollywood

Gillian Bacon

Lesli Bauer

Michelle Billings

Allison Boothe

Ryan Bryant

Rebecca Burkhardt

Johnnie Caldwell

Sara Curtis

Beverly Dahlstrom

Mattison Graves

Abby Higgs

Brooke Higgs

Alexis Kinney

Elizabeth Leepa

Jolyn Lloyd

Abby Merson

Delaney Nix

Lindsey Pitonyak

Jennifer Quade

Abigail Reese

Lisa Slack

Tarrah St.Mary

Kaylee Swales

Blayre Vallandingham

James Wilkinson

Leonardtown

Lucas Ausenbaugh

Elise Baxter

Danielle Bednar

Lauren Black

Kristen Boyle

Amani Butler

Stacey Chayka

Regan Coombs

Hannah Curley

Aaron Fedak

Nicolette Glut

Brooke Gruby

Brian Hartz

Michael Hayden

Andy Hernandez

Anneliese Hess

Kurt Hess

Elayna Hibbert

Kaylee Howe

Laura Jacobs

Matthew Katulich

Brady Kinslow

William Knezek

Taylor Knowlton

Michael Kocinski

Cole Kronenwetter

Elizabeth Matthias

James Mayonado

John McGuinness

Shane Moran

Alyssa Morrison

Megan Nardo

Kaidin Nickerson

Mariel Peabody

Benjamin Perez

Henry Pratt

Jacob Rochelle

Hilcia Santos Jaquez

Dennis Sepede

Ethan Snyder

Maria Sokolowski

Emmalee Sours

McKynzee Tippett

Kennedy Walker

Kylie Wallace

Emily Williams

Trenton Wyandt

Braden Yakel

Kaitlynn Zacher

Kaitlin Zelonis

Lexington Park

Sarah Angay

Brittany Atkins

Megan Bails

Lucas Balajo

Amber Bias

Kalaya Bonds

Meghan Boren

Roman Burk

Tracey Byrne

Lasheena Carter

Kyhara Cervantes

Dominique Cobb

Jose Contreras

Sadie Corbin

Erica Crisostomo

Maureen De Jesus

Chad Delahay

Ramanda Desrameaux

Iyona Dorsey

Kyle Dursee

Shawn Dyson

Carly Fessel

Samuel Fletcher

Lailah Ford

Riley Foster

Michael Gardner

Bryan Gomez

Brendan Hayes

Jackson Immel

Genesis Ingal

Caitlyn Jock

Keia Keys Whitley

Barbara Kitchens

Margaret Knapp

Victoria Kreal

Cameron Lafferty

Kaitlin Mankowski

Lori Marsh

Nestor Martinez

Kyle Mashek

Laura Miles

Marissa Mockabee

Myeisha Monroe

Haley Morgan

Elizabeth Munday

Cierra Overton

Britni Parker

Melissa Patterson

Elise Porter

Erik Preston

Angelo Quizon

Alison Russell

Kenneth Russell

Emma Seanor

William Shockley

Jessica Sponseller

Mikaila Sullivan

Jill Swanson

Sara Tawney

Tiana Thomas

Nataisha Thornton

Gerchel Toledo

Sarah Tremel

Danielle Vanbrunt

Jacob Waselewski

Mariah Williams

Christian Wolpert

Shazal Zahid

Mechanicsville

Danielle Barber

Adriana Bean

Cherise Blyler

Lindsay Brackett

Rachel Brann

Julia Brown

Kamryn Buckler

Katie Catterton

Anna Clifton

Kevin Conley

Sandra Cook

Alayna Cox

Darrell Davis

Kayla Deese

Trent Drinkard

Victoria Drury

Blair Fowler

Conner Garner

Haley Gates

James Gentner

Jacob Golden

Alexander Goldsborough

Candy Gonzalez

Julian Gonzalez Medina

Alexis Gray

Michayla Gray

Alexander Guy

Kyle Hayden

Michaela Hephner

Todd Hill

Megan Holley

Nicole Holley

Hope Kaylor

Alexis Kemp

Wendi Kilroy

Bonnie Lancaster

Madison Long

Seth Lunceford

Wyatt Magargle

Logan Mcconville

Sarah McKeel

Mason Messick

Madalynn Miller

Madelyn Minichino

Haley Mozie

Jacob Myers

Rebecca Oberman

Rachel O’Brien

Kara Parry

Jacob Peddicord

Carah Pierce

Maggie Pilkerton

Nicholas Potter

Amelia Raines

Travis Reavis

Ethan Redding

Monique Reed

Shyann Ringley

Madelynn Rollins

Dustin Sachs

Karly Sams

Rachelle Sams

Jack Sien

Sarah Slack

Alexis Slater

Malakhi Smith

Angela Snell

Richard Stillwell

Amanda Stone

Gunnar Tippett

Walker Tippett

Jasmine Vickers

Melissa Weaver

Lauren Weeks

Jenna Welch

Megan Welch

Lucas Wilson

Kevin Wood

Alyssa Zupko

Park Hall

Nicole Fenwick

Ridge

Daniel Albertsen

Zachary Franklin

Autumn Katsouros

Litzy Torres

Saint Inigoes

Caitlyn Duff

Kasey Gatton

Mary Jenkins

Jennifer McGuire

Kayla Miller

Leesa Orton

Matthew Williford

Scotland

Casey Labille

Tall Timbers

Isabella Badia

Valley Lee

Riley Edgar

Rebecca Wilson

Out of region

Seven Valleys

Jacob Holt

Cameron

JayLinn Walker

Dumfries

Janiah Jones

King George

Naomi Snoots

Maxwell Tucker

Littlestown

Blake Dipietro

Woodbridge